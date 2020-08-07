Самара, , 14:43 — REGNUM Новые здания офисов врачей общей практики будут возведены в Самарской области. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новые здания будут возведены в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района и в селе Белозерки Красноярского района в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что в настоящее время медпомощь жителям села Белозерки оказывается в небольшом приспособленном для этого помещении. Новое здание офиса будет построено почти в центре села и рядом с активно развивающимся поселком Экодолье. Сейчас медпомощь получают 2120 человек, в том числе порядка 600 жителей Экодолья. При этом педиатр по графику приезжает к более 500 детей.

По словам главного врача Красноярской ЦРБ Александра Крятова, строители уже подготовили основание современного модульного здания площадью 150 кв. м. А районная и сельская администрации организовали работы по подводу коммуникаций. В офисе будут работать врач общей практики, две медсестры и санитарка.

Сообщается, что в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района проживает порядка двух тысяч человек, которые также обслуживаются в приспособленном помещении.

По словам главного врача Кинель-Черкасской районной больницы Наиля Нугманова, строители уже начали работы по устройству основания нового здания офиса. Планируется, что работы будут завершены в середине ноября текущего года.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировано строительство двух офисов врачей общей практики и 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии создадут модернизированную сеть онкологической помощи