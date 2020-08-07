Москва, , 14:34 — REGNUM Вряд ли данное предложение можно расценивать именно в том разрезе, в котором его подают депутаты — как попытку финансовой поддержки населения или отечественного автопрома, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя предложение об отмене траспортного налога.

«Как верно замечено в тексте предложения, российские автомобили преимущественно имеют небольшую мощность двигателей, и являются самыми массовыми благодаря своей дешевизне по сравнению с большинством иномарок.

Соответственно, отмена транспортного налога не обогатит существенно автовладельцев, да и фактором, влияющим на принятие решение о покупке российского авто вместо зарубежного — сумма налога для автомобиля мощностью 100 л/с сопоставима с заправкой полного бака бензина.

Впрочем, определенный резон в таком решении есть — сумма налога на большинство отечественных легковушек мизерная, а вот расходы на администрирование этого налога такие же, как и для более мощных в среднем иномарок, сумма налога для которых может быть уже кратно выше.

Так что общая рентабельность процесса собирания этого налога возрастет, а автовладельцам пусть небольшая, но радость — меньше хлопот», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отменить транспортный налог на российские автомобили предложил депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов.

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