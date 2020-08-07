Москва, , 14:20 — REGNUM Одним из самых обсуждаемых и спорных налогов в России является транспортный, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании Шумейко и Партнеры, налоговый эксперт Дмитрий Шумейко, комментируя предложение об отмене траспортного налога.

«Налог является региональным и, следовательно, деньги собираются с владельцев автомобилей в местный бюджет региона. Местные власти спят и видят, как бы увеличить объем поступлений в казну региона.

Эти деньги должны использоваться в целях ремонта и поддержания состояния местного дорожного фонда, однако по факту используются на разные иные цели.

Назначение в итоге размыто, поэтому региональные власти используют их как возможность для «латания дыр» при изыскании средств.

По информации аналитического агентства «Автостат», доля отечественных автомобилей в РФ — 39%. Следовательно, больше трети плательщиков налога, прекратив оплачивать транспортный налог, оставят региональный бюджет без этого универсального инструмента решения задач.

И даже, если на федеральном уровне появятся предпосылки отмены налога для собственников отечественных авто — региональные чиновники не дадут этому ход. Хотя идея — неплохая», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.

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