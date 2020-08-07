Красногорск, , 14:39 — REGNUM С начала года в Подмосковье увеличился объём производства йогуртов. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил глава регионального минсельхоза Андрей Разин, с начала года объём производства вырос на 11%. По производству данного вида продукции Подмосковье занимает первое место среди субъектов РФ.

«Подмосковье является безусловным лидером по производству йогуртов уже более пяти лет и реализует свою продукцию, в том числе и на внешних рынках», — заявил Разин.

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