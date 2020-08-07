Рыбинск, Ярославская область, 7 августа 2020, 14:07 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области завершились работы по замене гидроагрегата № 3 Рыбинской ГЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале ПАО «Русгидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».
Работы по замене агрегата № 3 начались в 2018 году в рамках комплексной программы модернизации «РусГидро». После замены агрегата его мощность выросла на 10 мегаватт.
Новый гидроагрегат производства прошел комплексные аттестационные испытания. Он отработал без остановки 72 часа, из них 18 часов с максимальной мощностью и 8 часов с минимальной мощностью, а также с изменением нагрузки. Во время тестирования были проведены контрольные испытания и осмотры гидротурбины, гидрогенератора, регулятора турбины, маслонапорной установки, установки подкачки воздуха, систем возбуждения и защит, вспомогательного оборудования.
Испытания были признаны успешными. По их результатам подписан акт о перемаркировке гидроагрегата №3 — изменении номинальной мощности с 55 до 65 МВт. Гидроагрегат принят в эксплуатацию приёмочной комиссией Каскада Верхневолжских ГЭС и включен в единую энергосистему страны.
Сейчас на очереди замена последнего исторического гидроагрегата — № 5. Он должен быть заменен к 2021 году. После этого одна из старейших ГЭС на Волге будет полностью модернизирована.
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