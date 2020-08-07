Рыбинск, Ярославская область, , 14:07 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области завершились работы по замене гидроагрегата № 3 Рыбинской ГЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале ПАО «Русгидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Рыбинская ГЭС Каскад Верхневолжских ГЭС

Работы по замене агрегата № 3 начались в 2018 году в рамках комплексной программы модернизации «РусГидро». После замены агрегата его мощность выросла на 10 мегаватт.

«Мощность гидроагрегата ранее составляла 55 МВт, сейчас она увеличена до 65 МВт. Это произошло за счет применения современных технологий. Река позволяет это сделать: сама турбина тоже могла выдавать 65 МВТ. Увеличена мощность генератора. Подрядчиком выступило ПАО «Силовые машины», в состав которого входят заводы «Электросила» и «Ленинградский металлический завод». Именно они изготовили прежние турбину и генератор, мы видим преемственность поколений. Старый агрегат прослужил 68 лет при гарантированном сроке эксплуатации 30 лет. Новый агрегат имеет гарантированный срок 40 лет. Надеюсь, он прослужит еще дольше», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта замены гидроагрегата Владимир Дубровин.

Новый гидроагрегат производства прошел комплексные аттестационные испытания. Он отработал без остановки 72 часа, из них 18 часов с максимальной мощностью и 8 часов с минимальной мощностью, а также с изменением нагрузки. Во время тестирования были проведены контрольные испытания и осмотры гидротурбины, гидрогенератора, регулятора турбины, маслонапорной установки, установки подкачки воздуха, систем возбуждения и защит, вспомогательного оборудования.

Испытания были признаны успешными. По их результатам подписан акт о перемаркировке гидроагрегата №3 — изменении номинальной мощности с 55 до 65 МВт. Гидроагрегат принят в эксплуатацию приёмочной комиссией Каскада Верхневолжских ГЭС и включен в единую энергосистему страны.

Сейчас на очереди замена последнего исторического гидроагрегата — № 5. Он должен быть заменен к 2021 году. После этого одна из старейших ГЭС на Волге будет полностью модернизирована.

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