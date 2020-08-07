Москва, , 13:57 — REGNUM Предложение отменить транспортный налог на отечественные автомобили идея вполне здравая особенно в условия неопределённостей, в коим находится страна да и весь мир, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Абрамов Руслан.

LADA Vesta SW Cross. Музей Ижевского автомобильного завода Александр Ившин © ИА Красная Весна

«В чем здравое зерно? Это в первую очередь очередная пусть и косвенная мера поддержки населения во время пандемии. Населения с каждым днем задумывается о реструктуризации своих семейных расходах.

В современных сложных условиях, когда ситуация на рынке труда не стабильная, особенно в регионах, такая мера поддержки будет воспринята положительно.

Во-вторых, это способ в очередной раз тоже пусть и косвенно поддержать отечественный автопром. Отмена транспортного налога неплохой стимул для потребителей покупать автомобили отечественных марок.

Учитывая, что в основном их приобретают граждане с невысоким уровнем дохода, что станет существенной помощью. Кроме того предложение можно было бы распространить не только на территории РФ, а возможно и на территориях сопредельных государств, в которых еще покупают автомобили российских марок.

Но для этого придется предусмотреть отдельные статьи расходы в бюджете для компенсации (продавцам/пользователям) отечественных автомобилей за границей.

Принимая во внимания, что объем двигателей на таких авто сравнительно невысокий, то и в целом средства затраченные на поддержку не станут столь обременительными для бюджета, а вероятность увеличения спроса очевидна.

Тем более доля продаж отечественных автомобилей по стране стабильно выше других марок. А если брать во внимание зарубежные марки со сборкой в РФ, которые так же можно учитывать, как отечественные, то доля становится весьма очевидной. Что безусловно подогреет спрос.

Кто может возражать? Региональные администрации. Ведь транспортный налог является немалой частью местных дорожных фондов. Однако и тут есть выход. Акцизы, заложенные при продажи топлива для заправок авто можно будет пустить на компенсацию выпадающих доходов.

Кроме того, это реализует принцип справедливости. Ведь чем ты больше ездишь, тем больше ты заправляешь, а значит создаешь большую основу налоговой базы.

Это позволит нивелировать издержки тех автолюбителей, которые ездят редко и практически не используют дорожное полотно, но вынуждены платить транспортный налог на содержание тех дорог, которыми они априори не пользуются или пользуются крайне редко», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.

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