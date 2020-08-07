Бишкек, , 13:56 — REGNUM Киргизстанские аграрии собрали 423,9 тысячи тонн пшеницы со 155,4 тысячи гектаров, что составляет 62,8% от общей посевной площади пшеничных полей. Об этом сегодня, 7 августа, на брифинге заявил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время убрано на 46,8 тысячи тонн пшеницы больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Он отметил, что при этом урожайность составляет 27,3 центнера пшеничного зерна с гектара против прошлогоднего показателя в 25,3 центнера с гектара.

Также глава минсельхоза Киргизии сообщил, что сельхозпроизводители уже собрали урожай ячменя с площади в 136,9 тысячи гектаров, что составляет 62,5% от общей площади ячменных полей.

Чодуев акцентировал внимание на том, что на настоящий момент убрано 336,1 тысячи тонн ячменя, что на 45,4 тысячи тонн больше прошлогоднего показателя. А урожайность выросла с 22,9 до 24,6 центнера с гектара.

ИА REGNUM напоминает, что ранее фонд государственных материальных резервов Киргизии заключил с Продовольственной корпорацией России соглашение о закупке 33 тысяч тонн зерна пшеницы.