Пермь, , 13:50 — REGNUM Арбитраж Пермского края 21 сентября 2020 года рассмотрит многомиллионные претензии АО «Корпорация развития Пермского края» к банку, созданному правительственным распоряжением — АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 17 июля, а 27 июля его принял к производству судья Пономарев. Сумма иска — 311 516 962,24 рубля.

Корпорация учреждена некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» в 2006 году. 100% акций корпорации принадлежат министерству строительства Пермского края.

Напомним, корпорация в числе прочего выступает заказчиком строительства домов в жилом комплексе «Любимов». В июне 2020 года она сообщила о расторжении договора строительства с застройщиком — компанией «ПСК «БОР». В качестве причины фигурировало отставание от сроков строительства. Также сообщалось, что подрядчиком не продлена банковская гарантия в установленный срок.