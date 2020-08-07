Москва, , 13:50 — REGNUM Становление атомной энергетики в Белоруссии станет драйвером экономического и промышленного развития. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, комментируя начало физического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС.

Напомним, генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения первой атомной станции в Белоруссии является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». В 11:45 мск 7 августа в первый энергоблок начали загружать ядерное топливо. До конца месяца в активную зону реактора должны загрузить все 163 топливные сборки со свежим ядерным топливом.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень мощности в 1%. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

«Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения «3+». Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность, — отметил Андрей Петров, первый вице-президент по сооружению АО ИК «АСЭ» — генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом». — Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям».

Мощность реакторной установки выросла на 20% по сравнению с проектом ВВЭР-1000, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

По словам депутата ГД Дениса Кравченко, строительство атомной станции в Островце является самым крупным проектом российско-белорусского экономического сотрудничества. «Для Росатома это первый блок поколения «три плюс», построенный за рубежом. Учитывая близость к Европе, стройка в Белоруссии привлекала особое внимание и политиков, и специалистов, проект был изучен миссией МАГАТЭ. И сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что АЭС соответствует самым последним международным требованиям и является самым современным проектом», — констатировал он.

Кравченко обратил внимание на то, что уже сейчас социально-экономические эффекты стройки можно увидеть на примере пристанционного города: с начала строительства население Островца увеличилось в полтора раза, построены современные объекты здравоохранения, новые детские сады и школы, спортивные объекты и многое другое. В ходе строительства появилось более трех тысяч новых рабочих мест.

«Создание такого крупного инфраструктурного объекта существенным образом повышает качество жизни вокруг. А так как атомная станция проработает не менее 80 лет, поставляя стране экологически чистую и доступную по цене электроэнергию, можно смело говорить о том, что Белорусская АЭС станет одной из основ устойчивого развития республики», — отметил он.

Геннадий Скляр, член комитета Государственной думы РФ по энергетике, сравнил физический пуск с зарождением жизни в атомном энергоблоке. «Начало физпуска означает, что все строительные работы завершены, в реактор можно загружать ядерное топливо и запускать ядерную реакцию, постепенно выводя блок на номинальную мощность», — пояснил он.

Эксперт рассказал, что с запуском в промышленную эксплуатацию первого в стране атомного энергоблока Белоруссия получит не только новый источник энергии — у нее фактически появится новая отрасль, развитие которой даст импульс новому технологическому укладу, поможет овладеть новыми научными знаниями, чтобы применять их в совершенно разных сферах, от медицины до сельского хозяйства.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил уверенность, что проект строительства Белорусской АЭС будет выгоден обеим сторонам: «Белоруссия сможет использовать полученный ее подрядчиками в ходе строительства опыт. Ведь Россия в лице Росатома сможет привлекать белорусских строителей к участию в других своих зарубежных проектах».

Он напомнил, что первый блок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в следующем году, также в 2021 году планируется провести энергопуск второго блока. «За счёт атомной станции Белоруссия улучшает свой энергобаланс. После ввода станции в эксплуатацию освободятся определенные объемы газа, который сейчас используется для получения электроэнергии (Белоруссия находится практически на самообеспечении)», — отметил Пикин.

По его мнению, сотрудничество по Белорусской АЭС — это долгосрочный проект длиной почти в столетие. «На весь срок службы заключен контракт на поставки ядерного топлива. Также Росатом будет оказывать сервисные услуги, проводить все необходимые ремонтные работы, готовить персонал для работы на АЭС», — добавил глава Фонда энергетического развития. Кроме того, он рассказал о перспективах продолжения сотрудничества в атомной сфере: Росатом может построить в Белоруссии Центр ядерной науки и технологий.