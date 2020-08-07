Милан, Италия, , 13:38 — REGNUM По уточненным данным за июнь 2020 года, объем экспорта итальянских товаров снизился на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 7 августа.

При этом, как отметили статистики, ситуация уже значительно лучше, чем в марте и апреле (во время общенационального карантина), когда объемы экспорта снижались соответственно на 30,4% и 41,5% в сравнении с данными 2019 года.

В сравнении с данными за май 2020 года в июне объем экспорта вырос на 14,4%.