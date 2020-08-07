Минск, , 13:37 — REGNUM «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили 8857,5 млн долларов США (в эквиваленте)», — сообщает Нацбанк Белоруссии.

В целом с начала года белорусские ЗВР сократились на 5,7% при том, что в июле были пополнены на $61,8 млн — в основном за счёт роста стоимости монетарного золота, а также поступления в бюджет иностранной валюты.

Совмин и Нацбанк исполнили в июле внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте почти на $422 млн, сказано в официальном сообщении.

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