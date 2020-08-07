Самара, , 13:40 — REGNUM Новая величина прожиточного минимума установлена в Самарской области. Соответствующее постановление правительства Самарской области опубликовано 6 августа на сайте областного правительства.

Новая величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года в Самарской области в расчёте на душу населения составила 10 979 рублей. Для трудоспособного населения это величина составила 12 126 руб., для людей пенсионного возраста — 8751 руб., а для несовершеннолетних — 11 тысяч руб.

Напомним, что по итогам первых трех месяцев 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 10 329 руб.

От величины прожиточного минимума чиновники рассчитывают субсидии для предоставления материальной помощи населению, а также социальные пособия.

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