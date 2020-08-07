Москва, , 13:25 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил создать необлагаемые налогом специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Фёдоров просит Силуанова рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих её приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о жилищных вкладах внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»). По договору жилищных сбережений банк на предусмотренных договором условиях обязан принимать от физического лица суммы денежных средств и зачислять их на счет жилищных сбережений, а по истечении срока сбережения обязан возвратить всю сумму сбережений, выплатить проценты на нее и предоставить вкладчику кредит на приобретение жилья в оговоренной при заключении договора жилищных сбережений сумме и на предусмотренных этим договором условиях.

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