Чита, , 13:24 — REGNUM Согласно поручению президента России Владимира Путина, власти Забайкальского края определились с объемом поддержки для социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые могут расчитывать на оказание финансовой помощи во время пандемии SARS-CoV-2. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в регионе насчитывается 165 таких НКО. На эти цели выделено 38,5 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе начал работать ресурсный центр, задача которого оказывать помощь НКО в формировании проектов, а также в проведении финансовой отчетности по их завершении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей.

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