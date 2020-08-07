Казань, , 13:15 — REGNUM Спуск на воду первого в истории России речного пассажирского судна «Чайка», работающего на сжиженном природном газе (СПГ), осуществили в пятницу, 7 августа на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Участие в церемонии принял премьер-министр Татарии Алексей Песошин.

На сегодняшний день завод успешно реализует государственные задачи и создает уникальные боевые и гражданские суда. «Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками и позволит снизить стоимость перевозок», — отметил Песошин.

Речное судно «Чайка» представляет собой теплоход, пассажировместимостью до 176 человек, с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса. На теплоходе установлено оборудование с системами кондиционирования и отопления. Также плавсредство снабдили системой «Аудиогид» на пяти языках. Новый транспорт более экологичен, да и топливо стоит дешевле.

В день республики, 30 августа, речное судно пройдет по акватории Казанки. В дальнейшем его предполагается использовать для экскурсионных прогулок по маршруту «Казань-Свияжск». Всего в Татарии построят как минимум 20 таких судов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году КамАЗ планирует выпустить новые модели пассажирского транспорта. Так, на авторынке России появится городской автобус НЕФАЗ 5299−40−57 на сжиженном природном газе.

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