Москва, , 13:14 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2020 года продажи новых автомобилей китайской автокомпании First Automobile Works (FAW) в России выросли на 41,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

В сообщении говорится, что всего за отчетный период дилеры FAW в России продали 985 машин. В июле продажи моделей FAW в РФ выросли на 255%, до 386 автомобилей.

Две трети всех проданных в России автомобилей FAW приходится на кроссовер Besturn X40. За период с января по июль 2020 года на российском авторынке было реализовано 608 машин этой модели. Еще 377 проданных за отчетный период автомобилей китайской компании в России — это среднеразмерный кроссовер FAW Besturn X80. При этом самой большой популярностью пользуется версия Luxury с «автоматом».

Ранее стало известно, что компания FAW планирует начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.

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