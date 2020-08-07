Москва, , 13:05 — REGNUM Строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется в 2022 году. Об этом 7 августа заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, специалисты РЖД уже приступили к разработке проекта этой магистрали. Скорость движения поездов на участке должна составит от 200 до 400 км/ч. «Мы смотрим на этот проект с большой надеждой», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнет работать в 2026 году.