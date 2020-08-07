Киев, , 13:05 — REGNUM Госкомпания-оператор ГТС Украины за январь-июль 2020 года транспортировала 9,2 млрд кубометров газа из Европы в Украину, сообщила пресс-служба компании сегодня, 7 августа.

Согласно источнику, это на 21% (или на 1,6 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания информирует, что импорт из Словакии составил 5,4 млрд кубометров (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 2,7 млрд кубометров (+26%), из Польши — 1,1 млрд куб. м (+33%). В сообщении отмечается, что с помощью «виртуального реверса», который недавно впервые стал доступен Украине, импортировано 28% от общего объема.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявили, что на начало августа 2020 г. общий запас природного газа в подземных хранилищах достиг отметки в 22 млрд кубометров. При этом 5,2 млрд кубометров из этого объема — газ, который компании-нерезиденты хранят в украинских хранилищах.