Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 12:58 — REGNUM Похоже, что власти Забайкальского края объявили войну халтурщикам, задействованным в ремонте и строительстве дорог. Сегодня, 7 августа, критике подверглись подрядчики, занимающиеся участком трассы от улицы Красноармейской до улицы Центральной в посёлке Забайкальск.

«У нас с вами целая дорога стоит без асфальта, жители ездят, деньги не расходуются, касса не идёт. Это несерьёзно. Тянуть смысла больше никакого нет», — заявил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, слова которого цитирует пресс-служба забайкальского губернатора. Он также напомнил о возможности одностороннего разрыва контракта в случае ненадлежащих работ.

«По вашим словам, у вас проблем нет. Но я не понимаю, как это возможно, что нет проблем, а работа стоит? Так не бывает», — добавил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал подрядчиков за ремонт дорог в Чите и поручил применять все возможные штрафные санкции при некачественном выполнении работ.

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