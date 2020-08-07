Париж, , 12:57 — REGNUM По предварительной оценке национального института статистики и экономических исследований (INSEE), французские компании ликвидировали около 119 400 рабочих мест во втором квартале 2020 года после 497 500 рабочих мест в первом квартале, сообщает Le Figaro.

По данным INSEE, Франция уничтожила столько рабочих мест за четыре месяца, сколько за три года с 1991 по 1993 год.

Известно, что в секторе строительства с апреля по июнь 2020 года было создано 3700 рабочих мест. Однако массовые сокращения затронули все остальные секторы, в частности, сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою солидарность с народом Ливана, заверив, что уважает его суверенитет.

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