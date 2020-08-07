Москва, , 12:57 — REGNUM Цена на внедорожник Mercedes-Maybach GLS в России составит 14 330 000 рублей. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Новый внедорожник немецкой компании будет представлен в России в безальтернативной версии GLS 600.

По информации журналистов, для клиентов будут доступны дополнительные опции. Вместе с ними цена на Mercedes-Maybach GLS 600 может вырасти на пару миллионов рублей. Так, раздельные «капитанские» сиденья на втором ряду будут стоить 450 тысяч рублей, а активная гидропневматическая подвеска — 780 тысяч рублей.

Стоит отметить, что новый внедорожник немецкой марки станет одним из самых дорогих моделей не только из представленных в России машин Mercedes, но и всего авторынка России.

Напомним, Mercedes-Maybach GLS был представлен на автовыставке в Гуанчжоу осенью прошлого года.

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