Киев, , 12:44 — REGNUM Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 млрд долларов, сообщил сегодня, 7 августа, национальный банк страны.

Регулятор отмечает, что нынешний уровень на 1% выше показателя месяцем ранее, уточняя, что рост резервов в июле обусловлен в первую очередь успешным размещения правительством Украины еврооблигаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1,75 млрд долларов, в то время как на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 млрд долларов.

В завершение в Нацбанке подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% до 25,3 млрд долларов.