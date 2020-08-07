Бишкек, , 12:41 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года Киргизия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на сумму $110 млн. Об этом 7 августа заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эринбек Чодаев на брифинге.

По его словам, 52% продукции экспортировано в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, Киргизия нарастила экспорт в арабские страны. Так, в Сирию и ОАЭ отправлена продукция на $11,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году посевная площадь в Киргизии составила 1,224 млн га, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Площадь зерновых культур выросла на 3,8%, до 537,3 тыс. га.

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