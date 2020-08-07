Москва, , 12:32 — REGNUM Отмена транспортного налога на автомобили, произведенные в России — это очень грамотная идея, которую стоит оперативно взять в работу законодателям и фискальным властям, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Поскольку взимание этого налога рассчитывается исходя из мощности двигателя, то в выигрыше здесь будут как раз недорогие отечественные автомобили. Они окажутся еще более доступными.

В российских регионах в случае принятия позитивного решения по налогу спрос на российские автомобили может подскочить на 5−7%.

По сути, обнуление налога поддержит и автопром, и российских автолюбителей. Если говорить о выпадающих доходах, то к середине 2021 года их влияние на бюджет будет незначительным.

С учетом значительного роста планки поддержки населения и социализации внутренней политики российские власти могли бы одним решением поддержать и автопром и граждан», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.

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