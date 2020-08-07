Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Крупнейший ритейлер Amazon в преддверие выхода на шведский рынок открывает свой первый склад в Эскильстуне, расположенной в 80 километрах к западу от Стокгольма. Это подтвердили в компании Kuehne Nagel, которая будет заниматься обеспечением логистики для Amazon при обслуживании складского помещения площадью 15 000 квадратных метров. Об этом 7 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Я могу подтвердить, что Amazon заверил нас в завершении своего выхода на рынок электронной коммерции в Швеции. Поэтому мы открываем новый логистический центр в Эскильстуне», — сообщила в пресс-релизе менеджер Kuehne Nagel Хельга Ингольфссон.

Слухи о том, принадлежал ли данный склад Amazon, циркулировали уже давно. Многое указывало именно на это. Отчасти потому, что Amazon сотрудничает с Kuehne Nagel в нескольких других европейских странах, а также по той причине, что у Amazon Group уже несколько лет есть большой серверный зал в Эскильстуне, через который они предлагают свои облачные услуги.