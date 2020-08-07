Москва, , 12:30 — REGNUM Японская компания Honda запатентовала в России компактный седан Honda City. Изображения автомобиля появилось в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Длина седана составляет 4553 мм, ширина равняется 1748 мм, а высота — 1467 мм. Размер колесной базы составляет 2589 мм.

На рынках стран Азии, где новое поколение седана уже представлено, модель оснащается современным медиакомплексом с дисплеем на 8 дюймов. Кроме того, у седана имеются шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, система помощи при старте на подъеме, камера заднего вида, круиз-контроль, система стабилизации, а также функция разблокировки дверей и запуска мотора со смартфона.

В качестве силовой установки предусмотрен турбированный мотор VTEC Turbo на 1 л мощностью 122 л. с., который сочетается с бесступенчатым вариатором.

Напомним, в Таиланде Honda City стоит от 579 500 бат (примерно 1,3 млн рублей). Цена на топовую версию седана составляет 739 000 бат (1,7 млн рублей).

Ранее Honda запатентовала название Trailsport, которое, возможно, будет использоваться для обозначения нового внедорожника японской марки.

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