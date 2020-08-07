Москва, 7 августа 2020, 12:18 — REGNUM В Банке России видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 7 августа заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.
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Тремасов напомнил, что в июне ключевая ставка была снижена сразу на 100 б. п., в июле — 25 б. п. годовых.
«Тогда же говорилось о сохранении пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. — до нового исторического минимума в 4,25%.
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