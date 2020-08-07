Москва, , 12:17 — REGNUM Стоимость начальной комплектации кроссовера Lexus UX 200, а также его гибридной версии UX 250h, выросла в России на 50 — 51 тыс. рублей. Об этом 7 августа сообщает портал «Цена Авто».

Таким образом, цена на эти кроссоверы выросла на 1,9 — 2,4% от прежней стоимости. Теперь базовая версия Lexus UX 200 стоит 2 150 000 рублей. При этом цены на остальные комплектации не поменялись. Так, цена на топовую версию Discover составляет 2 915 000 рублей.

В качестве силовой установки у Lexus UX 200 стоит бензиновый мотор на 2 л мощностью 150 л. с. Агрегатируется он в паре с трансмиссией Direct Shift CVT и системой переднего привода.

Гибридная версия Lexus UX 250h в начальной комплектации Enjoy теперь стоит в России 2 679 000 рублей. Силовая установка этой модели состоит бензинового мотора на 2 л, электронной бесступенчатой трансмиссии и системы полного привода Lexus E-Four. Общая производительность системы составляет 178 л. с.

Ранее стало известно, что в России на 20 тыс. рублей подорожали почти все версии кроссовера Infiniti QX50.

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