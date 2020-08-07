Москва, , 12:14 — REGNUM Пандемия коронавируса создала отличные условия для инвестиций в золото. Об этом 7 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.

«На данный момент золото самый привлекательный актив среди международных инвесторов. Если в мировой экономике случился идеальный шторм, вызванный коронавирусом, то для золота сложился идеальный рассвет. Просто идеальные условия для инвестиций в золото. Надо понимать, что все страны мира и крупные инвесторы имеют золотовалютные резервы, и еще недавно более 60% ЗВР было в долларах США. Но в середине 2019 года ФРС дала понять инвесторам, что она уменьшит процентные ставки. Это стало первым сигналом для инвесторов. Далее случился коронакризис, и правительства всех стран стали накачивать экономики деньгами центральных банков, чтобы поддержать экономический механизм», — сказал он.

Эксперт напомнил, что США напечатали и влили в экономику более 4 трлн долларов за несколько месяцев, это больше, чем за предыдущие 11 лет.

«Реакция инвесторов была адекватной, они начали продавать ничем не обеспеченную валюту. Доллар стал дешеветь. К этому добавились внутренние проблемы в Америке, поэтому доллар последние месяцы слабый. Но не против рубля, что тоже довольно очевидно. Также во многих странах ставки стали нулевыми или отрицательными, что также подталкивает инвесторов искать активы куда инвестировать. В итоге мы получили очень слабый доллар, в котором хранилось рекордное количество ЗВР, и инвесторы стали перекладывать свои сбережения в более надежные активы, среди которых привлекательнее всего выглядит золото», — пояснил Марчинский.

Он отметил, что мы живем в эпоху огромных финансовых и политических рисков, золото исторически является активом, в котором инвесторы пережидают волнительные времена, что также способствует его покупке. Это, по мнению эксперта, подтверждают рекордные инвестиции в золото со стороны инвесторов — с начала года более 48 млрд долларов.

«Россия в апреле изменила правила вывоза золото за рубеж. Сложилась уникальная ситуация в истории России, когда выручка от экспорта золота превысила выручку от экспорта трубопрокатного газа за апрель и май. Россия получила новый источник валютного дохода и пополнения госбюджета. Цены на золото будут напрямую зависеть от мировых рисков. Если риски будут весомые, например, новая волна коронавируса и новые ограничения с передвижением, то инвесторы будут продолжать гнать золото вверх, если риски будут уменьшаться, инвесторы будут перекладываться в иные активы. Предположу, что до конца года мы увидим золото на уровне 2400 долларов, но, повторюсь, в ситуации очень много неизвестных, и надо реагировать ситуативно», — считает инвестор.