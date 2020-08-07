Барнаул, , 12:06 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых поддерживает инициативу об отмене транспортного налога в России. Вместе с тем в комментарии корреспонденту ИА REGNUM она отметила необходимость полной отмены этого налога.

«Да, конечно, безусловно, инициативу поддерживаю. Здесь необходимо сказать, что было бы справедливой полная отмена транспортного налога. Обоснование данной позиции наша фракция в Государственной думе сформировала давно. Но и предполагаемый вариант — как первый шаг в направлении снижения нагрузки по поэтому налогу — тоже неплох. Если удастся таким образом идти по пути снижения взимания по транспортному налогу, то это тоже хорошо», — считает Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением отменить транспортный налог в отношении российских автомобилей выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). По мнению парламентария, это поможет гражданам с невысоким уровнем благосостояния и автопрому.