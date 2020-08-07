Саранск, , 11:59 — REGNUM Предприятия и НКО (некоммерческие организации) Мордовии могут получить средства поддержки на проведение мероприятий для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В числе малый и средних предприятий, которые могут рассчитывать на получение субсидии, организации, работающие в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования. Также за поддержкой могут обратиться предприятия, включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц.

Кроме того, субсидию могут получить НКО в сфере дополнительного образования.

Выплата составит 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года. Аналогичный объем средств получат индивидуальные предприниматели с сотрудниками. Без сотрудников — 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку малого и среднего бизнеса Мордовии планируется направить 480 млн рублей. Более 7 тыс. налогоплательщиков региона попадают в категорию граждан, которые могут получить прямую безвозмездную помощь в объеме 12 130 рублей на сотрудника при сохранении 90% штатной численности работников. В этих компаниях Мордовии трудятся около 20 тыс. человек.

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