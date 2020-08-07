Ульяновск, , 11:37 — REGNUM В Ульяновской области лучшим работникам сельского хозяйства будут вручать премию имени Михаила Костина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Новая награда учреждена по поручению главы региона Сергея Морозова. Это будет премия в честь руководителя совхоза имени Крупской Мелекесского района, Героя Социалистического труда Михаила Костина. Лучшие аграрии будут получать по 50 тыс. рублей.

Всего предусмотрено семь номинаций: «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Развитие сельских территорий», «Животноводство», «Растениеводство», «Малые формы хозяйствования», «Кооперация», «Сельскохозяйственная наука».

Отметим, что Михаил Костин за 25 лет превратил убыточный совхоз имени Крупской в одно из лучших и высокорентабельных хозяйств Ульяновской области, который также получил большую известность в стране.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Костину Михаилу Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют поддержать в форме грантов учёных, которые занимаются семеноводством. Также планируется возмещать аграриям до 95% затрат на выращивание сельхозкультур при условии использования семян «у нашего аграрного университета».

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