Москва, , 11:29 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было продано на 79% больше Ford Transit по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в прошлом месяце на российском авторынке было реализовано 1703 машины Ford Transit. За первые семь месяцев 2020 года в России было продано 6135 экземпляров этого авто, что на 2% превышает результат продаж аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что в июле на покупку Transit действовали различные акции, а также распространялось действие госпрограмм по поддержке автомобильной промышленности. Таким образом, максимальная выгода на покупку этого авто достигала 517 тыс. рублей.

Выпускаются Ford Transit на заводе «Форд Соллерс» в Елабуге. Сборка осуществляется по полному циклу.

Ранее стало известно, что компания Ford в два раза планирует увеличить объем выпускаемых внедорожников Bronco First Edition из-за возросшего спроса.

Читайте также: Ford отзывает почти 26 тыс. авто в США, Мексике и Канаде