Киев, , 11:25 — REGNUM Производство продукции сельского хозяйства на Украине за первое полугодие 2020 г. сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило 7 августа министерство экономики страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, за указанный период времени производство растениеводческой продукции сократилось на 56,8%, а животноводческой — на 2,2%.

Отмечается, что в июне произошло самое значительное сокращение объемов производства сельхозпродукции — на 40,6% в годовом выражении.

Среди ключевых причин такого падения министерство называет уменьшение спроса на продукцию агропромышленного комплекса в странах-торговых партнерах из-за карантина, а также низкую урожайность большинства сельхозкультур.

ИА REGNUM напоминает, что накануне были опубликованы официальные данные о том, что январе-июне 2020 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС уменьшился на 5,1%. Эксперты заявили, что показателиухудшились, это пока это «не является критическим» для Киева.

В июле Нацбанк Украины заявил, что сельское хозяйство будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают от карантинных ограничений, но при этом риском остается снижение урожая зерновых, масличных и плодоовощных культур из-за неблагоприятных погодных условий.