Москва, , 11:16 — REGNUM Рост числа жалоб граждан РФ на работу российских банков — это во много результат режима самоизоляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ количество жалоб на банки в I полугодии 2020 года выросло на 44,1%.

«Ну, во-первых, резко выросло количество случаев мошенничества в связи с самоизоляцией, а точнее с домашним арестом. А соответственно мошенничество часто проходит через банки. И банки оказываются крайними. Во-вторых, в условиях домашнего ареста люди перешли к работе онлайн, к использованию банковских услуг онлайн, и далеко не все оказались к этому готовы. В том числе банки, — сказал Делягин. — В-третьих, людей лишили возможности работать, а их обязательства перед банками остались прежними. Соответственно при этом все безумие машинной логики обнажилось в полной мере. Банк трактует ухудшение положения человека как рост рисков для себя».

Причем, как подчеркнул Делягин, в этом безобразии зачастую виноваты не банки, а государство, которое так организовало банковскую политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России за I полугодие 2020 года количество жалоб граждан на финансовые учреждения увеличилось на 15,2%. В основном граждане жаловались на банки, поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1%).

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