Москва, 7 августа 2020, 11:16 — REGNUM Рост числа жалоб граждан РФ на работу российских банков — это во много результат режима самоизоляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ количество жалоб на банки в I полугодии 2020 года выросло на 44,1%.
Причем, как подчеркнул Делягин, в этом безобразии зачастую виноваты не банки, а государство, которое так организовало банковскую политику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России за I полугодие 2020 года количество жалоб граждан на финансовые учреждения увеличилось на 15,2%. В основном граждане жаловались на банки, поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1%).
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