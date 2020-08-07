Москва, , 11:18 — REGNUM В России продаётся уникальный Lamborghini Urus в стайлинге от ателье SCL Global Concept. Соответствующее объявление появилось на портале «Авто.ру».

Стоимость машины продавцом оценена в 29,5 млн рублей. Стоит отметить, что цена нового Urus стартует от 15,2 млн руб. Пробег выставленной на продажу машины равен почти 3500 км.

Кроссовер оснащён новыми кузовными панелями, а стандартные колёса были заменены коваными 24-дюймовым колёсными дискам. На шинах автомобиля нанесены надписи Urus. Окрашен Lamborghini Urus в оригинальный золотистый цвет Centro Style GT.

Под капотом авто функционирует четырехлитровая «восьмерка» с двойным наддувом. Мощность мотора составляет 650 «лошадей».

Ранее канадская компания Grand Touring Automobiles выставила на продажу родстер Centenario, который был выпущен к 100-летию основателя компании Ферруччо Ламборгини тиражом в 20 экземпляров.

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