Севастополь, 7 августа 2020, 11:04 — REGNUM Несколько троллейбусных маршрутов прекратили работу в Севастополе 7 августа, причиной стало отсутствие тока в контактной сети, сообщили в пресс-службе правительства города.
«Троллейбусные маршруты №№ 14, 4, 19, 17, 20 временно не работают», — уточнили в пресс-службе.
Время устранения нарушений в подаче тока пока не называется. ГУП «Севэлектроавтотранс» сообщило, что отключение произошло со стороны Севастопольэнерго. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили об выпуске дополнительного транспорта на автобусные маршруты.