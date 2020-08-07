Москва, , 10:59 — REGNUM Принято решение расширить меры поддержки малого и среднего предпринимательства в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

Речь идёт о программе «13 субсидий», которая направлена на поддержку развития инноваций. В рамках неё предпринимателям компенсируют расходы на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.

«Мы приняли решение о расширении программы «13 субсидий». Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тыс. субъектов МСП», — написал Собянин.

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