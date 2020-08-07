Киев, , 10:50 — REGNUM Уже сейчас, в августе, рынком демонстрируются признаки повышения цены на газ осенью нынешнего года, заявил в эфире украинского телевидения вечером 6 августа глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

При этом, добавил Коболев, «Нафтогаз Украины» делает все для того, чтобы ценообразование для населения страны было максимально прозрачным и максимально справедливым. Он не стал прогнозировать, насколько конкретно вырастут цены на газ, но в обсуждении фигурировало возможное повышение на 40% от текущей цены.

В целом же в последние годы украинский газовый рынок стал дешевле, добавил глава энергетической госкомпании.

«Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне директор «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович заявил, что цена на газ будет меняться в сторону повышения, хотя и не радикально. По его словам, цена не будет «супервысокой», поскольку на рынке много газа, но все же увеличится в сравнении с нынешним уровнем.

Цена в августе на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаза Украины» составляет 3,24 грн за один кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. По сравнению с июлем цена выросла на 9%.