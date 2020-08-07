Москва, , 10:50 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России был реализован 651 новый автомобиль марки Suzuki. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, июльские продажи Suzuki в РФ выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что японская компания смогла удержать положительную динамику по итогам семи месяцев 2020 года. Всего за этот период дилерам марки удалось продать в России 3834 автомобиля — на 15% больше, чем год назад.

Наибольшим спросом у российских автолюбителей пользовался новый компактный кроссовер Suzuki Vitara. В прошлом месяце кроссовер приобрели 476 покупателей.

На втором месте оказался Suzuki Jimny нового поколения (89 ед.). На третьем месте — Suzuki SX4 (86 ед.).

Напомним, в июне текущего года российские автолюбители купили 604 новые машины Suzuki. Это на 10% больше, чем год назад.

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