Москва, , 10:53 — REGNUM Столичный бизнес активно участвует в программе льготного кредитования, что говорит о её востребованности. Об этом 7 августа мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

Программа была запущена в апреле как одна из мер поддержки бизнеса, пострадавшего в период самоизоляции. В рамках неё город взял на себя обязательства по ранее взятым кредитам по субсидированию процентной ставки до 6% годовых. Таким образом, если кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет столицы. По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта малого и среднего предпринимательства составит 8%.

На данный момент участниками программы стало уже 1529 столичных предприятий. Объём выданных и рефинансированных кредитов составил 28,4 млрд рублей.

«И спрос на льготные кредиты только нарастает. По информации банков, к ним поступили заявки от 17 тысяч малых и средних предприятий, в которых работает более 130 тыс. человек», — подчеркнул мэр Москвы.

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