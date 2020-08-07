Уфа, , 11:33 — REGNUM Ферму на 1678 тысяч кур планируют модернизировать в Башкирии. Об этом сообщил 6 августа на онлайн-совещании в формате «Инвестчас» гендиректор «Восход-СТ» Руслан Бакиров, слова которого обнародовала пресс-служба республиканского правительства.

По словам инвестора, в случае реализации данного проекта более чем в два раза (до 45 млн штук) возрастет производство яиц, а производство мяса птицы увеличится до 70 тонн в год. Предприятие планирует закупить линию маркировки яиц и фирменной упаковки. При этом планируется направить на реализацию данного проекта более 186 млн рублей.

Отмечается, что в настоящее время уже начали работать три корпуса, в которых может содержаться 120 тысяч голов птицы. Кроме этого, были смонтированы новые водопровод и газопровод. В планах предприятия также создание производства органических удобрений из помёта птицы.

В итоге на совещании было принято решение о возмещении предприятию части затрат на приобретение оборудования и строительство инфраструктуры. Помимо этого, инвестору будет выдан банковский кредит в рамках действующих программ министерства сельского хозяйства республики.

По словам главы региона Радия Хабирова, ранее данная ферма практически «лежала на боку». И сейчас инвестор запустил важнейший для района проект, которому необходимо оказать помощь.

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