7 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Предусматриваемый рост расходов на юстицию и судебную власть, а также незначительное по сравнению с рядом других госпрограмм, сокращение расходов сферы правоохранительной деятельности, с одной стороны — вызывает удивление, с другой — наводит на мысли о том, что существует некое понимание того, чем закончится вся эта оптимизация Минфина – переделом собственности, которая увеличит нагрузку на судебные инстанции и ростом социальной напряженности, возможно, и преступности.

Галина Смирнова, , 10:40 — REGNUM Поддержали, и хватит, надо меру знать. Именно так выглядит план Минфина РФ по преодолению дефицита российского бюджета в ближайшие три года в отсутствии доходов от нефтегазовых ресурсов и так сказать потерь от антикризисных мер, принимаемых правительством во время пандемии. Преодолевать нехватку денег планируется за счет урезания расходов, в том числе на такие сферы, как здравоохранение и образование, то есть, урезая расходы в человеческий капитал страны, хотя, как известно, именно в людях многие развитые страны и транснациональные корпорации видят «новую нефть». Но в России нефти куда больше и куда проще действовать в привычном режиме, продолжая возлагать надежды именно на нее родимую. В предстоящие 2021 и 2022 годы планируется сократить расходы на госпрограмму по развитию здравоохранения на 9,1 и 10% соответственно и на 17% в 2023 году. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов возмутился данным фактом, заявив в соцсетях, что категорически недопустимо экономить на людях, кризис для этого не повод, отметив, что на развитие медицины в ближайшие три года расходы сократятся больше, чем на 250 млрд., а на образование — на 64 млрд.рублей. Каким образом депутат будет бороться с политикой Минфина неизвестно, но о намерении борьбы уже заявлено. Между тем, вероятно, оптимизация расходов на озвученные сферы, ставшая уже фактически традиционной, не считая материальных вливаний во время пандемии и расширения «материнских и детских выплат» по инициативе Президента РФ, приведет к снижению рождаемости и будет вынуждать россиян все больше покидать малые города в пользу больших, хотя, опять же непонятно, за счет каких таких денежных средств народ сможет передвигаться «поближе к цивилизации». Когда в небольших городах России на 60 тысяч пациентов приходится 10 терапевтов, среди которых один врач возрастом старше 70 лет, при продолжающейся оптимизации расходов на здравоохранение, вряд ли стоит ожидать улучшения демографических показателей. Именно такая ситуация сложилась в городе Шахты Ростовской области. А сколько еще таких городов в России?! При этом нужно понимать, что каждый из терапевтов нуждается в трудовом отпуске, а значит нагрузка на врачей на период отпусков возрастает в разы. Возможно ли в подобном режиме проводить качественный осмотр пациентов и ставить правильные диагнозы?

Флаг России

Помимо расходов на здравоохранение и образование, Минфин предусматривает и более значительные сокращения на другие госпрограммы. В частности на развитие промышленности в следующем году направят денег меньше почти на 30 процентов. Сократятся расходы и на агропромышленный комплекс и на космическую отрасль. Нельзя назвать оптимизацию расходов неожиданной. В связи с пересмотром параметров нацпроектов, выявленными фактами недостаточного освоения бюджетных средств, выделяемых в рамках госпрограмм, падением цен на нефть, оптимизация как раз таки была вполне ожидаемой. Понятно, что и возникший коронавирус и последовавшие вместе с ним экономические проблемы, требуют от Минфина корректировки финансирования госпрограмм. Но зачем «урезать» финансирование ключевых для страны отраслей, которые задолго до пандемии нуждались, наоборот, в расширении финансирования. Причем глава Счетной Палаты Алексей Кудрин не единожды заявлявший о выявлении ведомством неосвоенных бюджетных инвестиций, также не раз говорил о необходимости роста вложений в человеческий капитал, в здравоохранение и образование.

Можно подумать, что та же промышленность или агропромышленный комплекс, ощущая нехватку господдержки, могут воспользоваться при необходимости банковскими кредитами, ведь, вроде как снижение ключевой ставки должно способствовать расширению кредитных портфелей предприятий этих отраслей. Однако ключевая ставка не сильно-то повлияла на доступность кредитования юрлиц. Не внушает оптимизма и снижение спроса, как на внешних, так и на внутренних рынках. Поэтому существующая сегодня промышленность оказалась как бы зажатой пределами своего развития. Вместе с тем, на фоне сокращений финансирования упомянутых программ, предусматриваемый рост расходов на юстицию и судебную власть, а также незначительное сокращение расходов госпрограммы по правоохранительной деятельности в переделах 0,4−2,7% на ближайшие три года, с одной стороны — вызывает удивление, с другой — наводит на мысли о том, что существует некое понимание того, чем закончится вся эта оптимизация Минфина — переделом собственности, которая увеличит нагрузку на судебные инстанции и ростом социальной напряженности, возможно, и преступности.

Читайте также: Бревно в глазу Минфина РФ: признаки надвигающейся пирамиды в бюджете