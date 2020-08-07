Москва, , 10:38 — REGNUM Для лиц, которые задействованы при проведении массовых мероприятий в Москве, столичный департамент торговли и услуг закупит сухие пайки на сумму свыше 203 млн рублей. Тендер пройдёт 3 сентября 2020 года в формате открытого конкурса, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена торгов — 203 744 256,05 рубля. Услуга будет оказываться с 14 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года, а сведения о необходимых объёмах оказания услуг заказчик будет предоставлять не позднее, чем за три календарных дня до даты отгрузки к месту дислокации.

Известно, что в текущем году планируется закупить 105 385 пайков, в 2021 году — 192 446, а в 2022 году — 192 446. Оплачивать контракт будут из бюджета Москвы.

В техзадании уточняется, что в составе пайка должны быть булочка без начинки, консервы мясорастительные, колбаса сырокопченая, сыр полутвердых сортов, пряник с фруктовой начинкой, шоколадный батончик (шоколад с начинкой), фруктовый сок, минеральная вода, бумажная салфетка, гигиеническая салфетка, пластмассовая ложка и тарелка, а также упаковочный пакет.

«В случае пищевого отравления некачественной пищевой продукцией или использования некачественной упаковки, поставленной исполнителем, исполнитель возмещает в полном объёме вред, причинённый здоровью лицам, задействованным при проведении городских массовых мероприятий», — уточнил заказчик.