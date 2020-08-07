Москва, , 10:37 — REGNUM На восстановление экономики Москвы до уровня, предшествовавшего самоизоляции, может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

Несмотря на активное восстановление потребительского рынка, в целом со снятием ограничений проблемы в экономике города ещё не закончились, считает мэр. После возобновления работы бизнеса его издержки быстро вернутся на прежний уровень.

«На восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет», — написал Собянин.

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