Казань, , 10:47 — REGNUM Авиакомпания Smartavia с 15 августа увеличивает частоту полетов из Казани в Санкт-Петербург. Авиарейсы станут ежедневными, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Дополнительные полеты, рассчитанные на перевозку 189 пассажиров, будут осуществлять по средам и субботам на воздушных судах Boeing 737−800. Из Казани самолет вылетит в 13:15 с прибытием в северную столицу в 15:15. Обратный рейс из аэропорта Пулково — в 10:05, прибытие в Казань — в 12:20.

Кроме этого, перелеты из столицы Татарии в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия» и «Победа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии из международного аэропорта «Казань» увеличится частота полетов в Ростов-на-Дону. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. Кроме вторника, четверга и субботы авиарейсы свяжут два города и по понедельникам. Перелет будет длиться 1 час 50 минут, осуществлять его будут на комфортабельных лайнерах, рассчитанных на 100 пассажиров.

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