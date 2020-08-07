Москва, , 10:36 — REGNUM Оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке Москвы, практически восстановился. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

По его словам, после снятия ограничений большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к своей обычной работе.

«На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ковидных ограничений», — написал Собянин.

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