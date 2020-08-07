Тюмень, , 10:22 — REGNUM Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) требует с банкротящейся сети тюменских заправок ООО «Нью Петрол Тюмень» более 30 млн рублей долга. Сведения об этом появились в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области.

Основной долг составляет 29,3 млн рублей, неустойка — 1,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ООО «Нью Петрол Тюмень» требуют долги «Московский кредитный банк» в размере 2, 56 млрд рублей, АО «Новый поток» — 149 тыс. рублей, ООО «Тоталойл» — 2,67 млрд рублей, ООО «АНПЗ-Продукт» — 1,3 млрд рублей, ЗАО «Андреапольский НПЗ» — 1,1 млрд рублей.

ООО «Нью Петрол Тюмень» основано в 2010 году. Предприятие осуществляет розничную продажу светлых нефтепродуктов и сжиженного автомобильного газа на 29 автозаправках, расположенных в Тюменской и Курганской областях.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени, был признан банкротом 30 декабря 2019 года.

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