Москва, , 10:20 — REGNUM Санированные банки, которые не удаётся продать, Банк России должен передавать российскому правительству. Об этом заявил в беседе с РБК аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ», — подчеркнул Саватюгин.

Это можно сделать путём продажи частным структурам, однако если продажа не происходит, поступить нужно как в случае со Сбербанком, который в текущем году был передан правительству, пояснил он.

Саватюгин указал, что таково его частное экспертное мнение, о позиции Счётной палаты речь не идёт.

Читайте также: Банк России назвал реалистичные сроки продажи банка «Открытие»