Москва, , 10:26 — REGNUM Общий объём мер поддержки бизнеса из бюджета столицы составляет 85 млрд рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

По его словам, данная цифра отражает совокупный объём нескольких мер поддержки, которые городские власти подготовили для бизнеса, пострадавшего в период самоизоляции. При этом особое внимание Собянин уделил представителям малого и среднего предпринимательства.

«Малый и средний бизнес — основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллионам человек и формируют свыше 20% городского бюджета», — написал Собянин.

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